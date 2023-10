Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei sucht couragierte Zeugen nach räuberischem Ladendiebstahl im TK-MAXX am 14.09.2023 (14.09.2023)

Singen (ots)

Zu einem räuberischen Ladendiebstahl, der sich am Donnerstag, 14.09.2023, im TK-MAXX in der August-Ruf-Straße ereignet hat, sucht die Polizei zwei couragierte Zeugen. Zwei Jugendliche entnahmen aus den Auslagen im Eingangsbereich des Geschäfts diverse Kosmetika und steckten diese in eine mitgeführte Tasche. Anschließend verließen die Mädchen das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem eine Mitarbeiterin die beiden auf den Diebstahl ansprach und versuchte festzuhalten, schlug ihr eine der beiden auf den Arm, so dass diese losließ und die Mädchen flüchteten. Zwei Passanten, die den Vorfall mitbekamen, verfolgten eine der beiden in verschiedene Richtungen flüchtende Mädchen und konnten die 16-Jährige schließlich im Alnatura festhalten und zum TK-MAXX zurückbringen konnten.

Die Polizei bittet nun insbesondere diese beiden Zeugen, eine Frau und einen Mann, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

