POL-HRO: Autokorso in Gadebusch mit Gegenveranstaltung

Am 19.03.2023 fand in Gadebusch in der Zeit von 12:00 Uhr - 13:10 Uhr ein Autokorso statt, der sich gegen die dort geplante Notunterkunft richtete. An dem Korso beteiligten sich insgesamt 150 Personen mit 55 Fahrzeugen. Der Aufzug führte durch die Industriestr. - Schweriner Str. - B 104 - Rehnaer Str. - Amtsbauhof - Industriestr. Im Bereich der Agnes-Karl-Str./Amtsbauhof fand zeitgleich eine Gegenveranstaltung unter dem Motto "Gadebusch weltoffen" statt. An dieser fanden sich sechs Teilnehmer ein. Beide Veranstaltungen wurden durch die Polizei begleitet und verliefen friedlich und störungsfrei.

