POL-HRO: Zwei Versammlungen in Gadebusch

Am 18.03.2023 fand in Gadebusch in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr ein Aufzug statt, der sich gegen die dort geplante Notunterkunft richtete. Etwa 200 Personen versammelten sich in der Erich-Weinert-Straße und zogen dann durch die Innenstadt über den Markt, auf dem eine Zwischenkundgebung stattfand, wieder zurück zum Ausgangsort. Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr fand in der Amtsstraße eine Gegenveranstaltung unter dem Motto "Für die Aufnahme von Flüchtlingen" statt, zu der sich 80 Personen einfanden. Beide Versammlungen wurden von der Polizei begleitet und verliefen friedlich und störungsfrei. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

