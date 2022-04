POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Delmenhorst (ots) - Eine junge Frau aus Delmenhorst hat am Dienstag, 12. April 2022, 11:15 Uhr, für eine schnelle Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst gesorgt. Die 16-Jährige hielt sich zur Unfallzeit in ihrem Elternhaus in der Jahnstraße auf und hörte dort einen dumpfen Knall. Beim Blick aus dem Fenster sah sie einen Pkw, der quer auf dem Gehweg stand. Sie verständigte ihre Mutter. Gemeinsam sahen ...

mehr