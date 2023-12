POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall alleinbeteiligt verursacht: Zwei schwerverletzte und ein leichtverletzter Insasse

Pforzheim (ots) - Wieder sind Lenkräder von geparkten BMW am Montagmorgen in Pforzheim zum Ziel von Dieben geworden. Die noch unbekannten Täter schlugen im Zeitraum zwischen 5 und 8 Uhr an zwei in der Kallhardtstraße abgestellten BMW eine Scheibe ein. Danach bauten sie jeweils das Lenkrad aus und stahlen es. Bei einem der Fahrzeuge entwendeten sie auch den ...

mehr