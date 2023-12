POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebe stehlen erneut BMW-Lenkräder - Zeugen gesucht

Wiernsheim (ots) - Eine unachtsame Fahrweise führte am Montag zu einem ungewöhnlichen Unfall in Wiernsheim. Gegen 17.10 Uhr übersah ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Citroen von Iptingen kommend eine in den Kreisverkehr führende Verkehrsregelung in der Iptinger Straße. Nachdem er auf die Verkehrsinsel aufgefahren war, wurde er nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und durchbrach im Anschluss die Hecke eines ...

