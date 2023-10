Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Alkoholisierter Fahrer begeht Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (07.10.2023) ereignete sich um 00:16 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lehenstraße. Hier kollidierte der 34-jährige Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter mit einem ordnungsgemäß geparkten Fiat Doblo, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten Volkswagen Polo und dieser wiederum auf einen ebenfalls zum Parken abgestellten Volkswagen Eos geschoben wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und begab sich zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift. Vor dieser konnte der beschädigte Mercedes-Benz Sprinter wenig später von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Der Unfallverursacher räumte im Gespräch mit den Beamten ein, Verursacher eines Verkehrsunfalls gewesen zu sein. Aufgrund der anschließend bei ihm festgestellten Alkoholbeeinflussung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zwei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

