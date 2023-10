Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Korntal-Münchingen: kurzzeitige Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (06.10.2023) gegen 17:00 Uhr, ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einem Lkw. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Beim Versuch den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln, übersah der 38-Jährige einen neben ihm fahrenden 68-jährigen Audi-Fahrer. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Audi-Fahrer mehrfach und kollidierte auf dem linken Fahrstreifen mit einer 44-jährigen Skoda-Fahrerin. Im weiteren Verlauf wurde der Audi-Fahrer nach links in die Betonwand und die Audi-Fahrerin nach rechts in die Schutzplanke abgewiesen. Beide Fahrzeuge kamen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 68-jährige Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die A 81 kurzzeitig komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Unfallaufnahme war die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidium Ludwigsburg mit mehreren Streifenfahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell