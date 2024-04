POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Betrüger- Wer erkennt den Unbekannten auf den Fotos?

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0344 Am Montagnachmittag (1. April 2024) fuhr ein 89-jähriger Mann mit seinem Auto einen Abhang rückwärts hinunter in einen Teich. Der Fahrer und die Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Mann aus Münster gegen 15:10 Uhr vorwärts mit seinem Auto in der Straße Am Kornfeld in eine Garage ein. Dort ...

