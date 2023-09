POL-WOB: Alleinbeteiligter Busfahrer kommt von der Straße ab - 10 verletzte Personen, davon 4 schwerverletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Am Alten Gut 06.09.2023, 17.30 Uhr Ein unbekannter Mann belästigte am Mittwochabend in der Straße Am Alten Gut im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben eine 41-jährige Frau unsittlich. Die Wolfsburgerin hielt sich am frühen Mittwochabend an einem Fahrradstand einer Musikschule in Fallersleben auf, als ihr ein älterer ...

mehr