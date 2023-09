Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Älterer Mann belästigt Frau unsittlich - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Am Alten Gut

06.09.2023, 17.30 Uhr

Ein unbekannter Mann belästigte am Mittwochabend in der Straße Am Alten Gut im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben eine 41-jährige Frau unsittlich.

Die Wolfsburgerin hielt sich am frühen Mittwochabend an einem Fahrradstand einer Musikschule in Fallersleben auf, als ihr ein älterer unbekannter Mann sehr nahe kam. Unvermittelt berührte der Unbekannte sie unsittlich, woraufhin die 41-Jährige ihn energisch aufforderte, dies zu unterlassen. Gleichzeitig versuchte sie sich mit ausgestrecktem Arm Abstand zu verschaffen. Trotzdem blieb der Täter stehen und äußerte nun Anzüglichkeiten. Erst als die 41-Jährige mit der Polizei drohte und eine Passantin auf einem Fahrrad erschien, ließ der Unbekannte von ihr ab. Als der Täter in Richtung der Fahrradfahrerin ging, signalisierte die Wolfsburgerin der 75 Jahre alten Passantin, dass sie sich vor dem Mann schützen solle. Zeitgleich erschien ein 44-jähriger Zeuge, der den Täter lautstark aufforderte, den Bereich zu verlassen. Der Mann ging daraufhin weiter, sprach kurze Zeit später allerdings erneut eine Frau an. Da diese kein deutsch sprach, verstand sie jedoch nicht, was der Unbekannte zu ihr sagte.

Der Täter war etwa 80 Jahre alt und 1,50 Meter groß. Er sprach deutsch mit Akzent und hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte ein Hörgerät und nutzte einen Gehstock. Der Unbekannte trug eine dunkle Anzughose und eine Anzugweste sowie eine Baskenmütze.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell