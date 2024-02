Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Simson Besitzer erlebte Sonntagnachmittag eine böse Überraschung. Der 55-Jährige hatte sein Zweirad am Tag zuvor in der Sofioter Straße in Erfurt abgestellt. Ein Unbekannter näherte sich dem Moped und knackte zunächst das Sicherheitsschloss. Anschließend schloss er die Zündkabel kurz und fuhr mit seiner Beute im Wert von 1.500 Euro davon. Als der Besitzer gestern zu seiner Schwalbe zurückkehren wollte war der Roller verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

