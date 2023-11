Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall ohne Zusammenstoß - Fahrer eines grauen SUV gesucht

Viersen (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht, der sich am Freitagnachmittag zugetragen hat. Eine 15-jährige Viersenerin war mit ihrem Kleinkraftrad auf dem Adriansweg in Viersen unterwegs und wollte von dort nach links in die Zweitorstraße abbiegen. An jener Kreuzung gilt "rechts vor links".

Die Zweitorstraße entlang in Richtung Bockerter Straße sei zu diesem Zeitpunkt ein grauer SUV gefahren. Er hätte demnach dem Mädchen Vorfahrt gewähren müssen, deshalb begann sie den Abbiegevorgang. Das Mädchen musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.

Der SUV-Fahrer habe angehalten und sich nach ihrem Befinden erkundigt. Er sei aber weitergefahren, als sie sagte, dass es ihr gut gehe. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr Kleinkraftrad beschädigt.

Es handelt sich um einen Mann mit kurzen grauen Haaren, der eine schwarze Brille trug, die er hoch auf den Kopf geschoben hatte. Außerdem trug er ein rotes Shirt mit Aufschrift.

Wer erkennt nach dieser Beschreibung den Mann, der an dem Unfall beteiligt war? Oder wer war Unfallzeuge und kann weitere Details wie zum Beispiel das Kennzeichen des Wagens beitragen? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. Ein Unfall kann also auch geschehen, wenn sich zwei Fahrzeuge gar nicht berühren, ein Brems- oder Ausweichmanöver aber zu einer Verletzung oder zu Sachschaden führt. Deshalb ist es wichtig, im Schadensfall zumindest die Personalien auszutauschen.

Wenn - wie in diesem Fall - ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher beteiligt ist, ist es wichtig, die Polizei hinzuzuziehen. /hei (1107)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell