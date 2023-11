Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 231117 Willich: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

Am Freitag, 17.11.2023 gegen 22:20 Uhr stellte die Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Küferstraße in 47877 Willich den Einbruch in ihr Haus fest. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Dame, um in ihr Wohnhaus einzubrechen, indem sie ein Wohnzimmerfenster aufhebelten und so in das Haus gelangten. Im Haus durchwühlten sie zahlreiche Schränke und konnten mit ihrer Beute bislang unerkannt flüchten. Die Tatzeit liegt zwischen 11:00 Uhr und 22:20 Uhr. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1104)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell