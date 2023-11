Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Kupferrohr-Diebstähle

Nettetal (ots)

Von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen sind in Nettetal vier Diebstähle von Kupferrohr angezeigt worden.

In Breyell verschafften sich ein oder mehrere Täter zwischen Mittwoch 19 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, Zugang zur Terrasse eines Mehrfamilienhauses an der Straße Vorbruch und entwendeten dort ein Regenfallrohr.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 1 und 7 Uhr wurde ein Kupferfallrohr an einem Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Kaldenkirchen abmontiert und gestohlen.

In der gleichen Nacht zwischen 23.30 und 9.20 Uhr kam es auch zu einer Tat in Leuth-Busch. In diesem Fall erwachte die Hausbewohnerin durch ein Geräusch gegen 1.30 Uhr und sah einen Mann mit einem Fahrrad eilig in Richtung Breyell davonfahren. Allerdings hatte dieser Mann keine Gegenstände bei sich. Sie beschreibt ihn als schlank, dunkel gekleidet und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Erst am Morgen bemerkte sie, dass das Kupferfallrohr gestohlen worden war. Zwischen 21.30 Uhr am Donnerstagabend und 8.45 Uhr am Freitagmorgen haben unbekannte Täter auch ein Haus an der Straße Schwanenhaus in Kaldenkirchen aufgesucht. Hier stahlen sie ebenfalls ein an das Gebäude angeschraubtes Kupferfallrohr. Hier hatte ein Hausbewohner gegen 3.15 Uhr in der Nacht einen Knall wahrgenommen, aber bei einem Blick aus dem Fenster nichts festgestellt. Ob der Knall also im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist deshalb unklar. In allen Fällen sucht die Polizei dringend Zeugen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe eines der Tatorte melden Sie bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. / hei (1102)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell