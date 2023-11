Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Firmengebäude - Räume durchwühlt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 und 21.50 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Herrenpfad Süd eingedrungen.

Ein Zeuge bemerkte gegen 21.50 Uhr ein beschädigtes Fenster und alarmierte die Polizei. Im Bürotrakt des Gebäudes waren sämtliche Räume durchwühlt, ein Tresor war beschädigt worden, hatte den Aufbruchsversuchen aber standgehalten. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Gewerbegebiet Herrenpfad Süd am Donnerstagnachmittag und frühen Abend bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kriminalpolizei. /hei (1101)

