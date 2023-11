Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 231116 Kempen: PKW-Fahrerin verletzt 15-jährige Radfahrerin leicht und entfernt sich von der Unfallstelle - Führerschein beschlagnahmt.

Kempen (ots)

Am Donnerstag, 16.11.2023 gegen 17:00 Uhr befährt eine 15-jährige Kempenerin die Sankt Töniser Straße in 47906 Kempen mit ihrem Fahrrad aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung des Kempener Außenrings. An der Ausfahrt einer dortigen Tankstelle kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 24-jährigen PKW-Fahrerin aus Kempen. Die Radfahrerin verletzt sich dabei leicht am Knie, die PKW-Fahrerin entfernt sich jedoch von der Unfallstelle mit ihrem Fahrzeug. Durch Ermittlungen der Polizei konnte sie schließlich angetroffen und ihr Führerschein beschlagnahmt werden. (1098)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell