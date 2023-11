Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Böller-Explosion beschädigt Wohnhaus

Viersen-Dülken (ots)

Gegen 0.30 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Anwohner der Straße Look Kamp in Dülken durch einen Knall geweckt worden. Es stellte sich heraus, dass in einem Hauseingang scheinbar etwas explodiert war. Ein Briefkasten wurde durch die Wucht der Explosion aus der Halterung gerissen und zerstört, mehrere Glasscheiben einer Tür barsten, eine Treppe wurde beschädigt.

Ob es sich um einen Böller gehandelt haben könnte, der diesen Schaden angerichtet hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Wer hat im Bereich Look Kamp/Am Röttchen am Donnerstagabend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1100)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell