POL-EL: Meppen - BMW beschädigt

Meppen (ots)

Am Samstag in der Zeit von 10.58 bis 12.26 Uhr, wurde in Meppen, an der Straße Am neuen Markt, in der Tiefgarage des Einkaufsmarkts "Kaufland" ein geparkter BMW von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Da der Verursacher anschließend seine Fahrt fortgesetzte, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen, Tel: 05931/9490, zu melden.

