Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag kam es gegen 14:30 Uhr in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Fahrer eines VW Golf war auf der Bentheimer Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe einer dortigen Baustelle kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Kleinwagens entgegen. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Straße so mittig, dass es im Vorbeifahren zu einem leichten Zusammenstoß beider PKW kam. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell