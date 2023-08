Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Explosion in Wohnhaus gemeldet

Krefeld (ots)

Heute (Donnerstag 31. 08.) wurde der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld um ca. 16:00 Uhr eine Explosion in einem Wohnhaus auf der Straße An der Andreaskirche in Gellep-Stratum gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich alle Bewohner des Hauses bereits vor dem Gebäude. Einige Fensterscheiben und die Haustüranlage des Gebäudes waren stark beschädigt und hatten sich in Einzelteilen im Vorgarten und auf der Straße verteilt. Eine der drei Personen, die sich zum Unglückszeitpunkt in dem Gebäude aufgehalten hatten wurde mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Duisburg transportiert. Alle weiteren Personen blieben unverletzt. Die Verpuffung ging mutmaßlich von der Ölheizung im Keller des Wohnhauses aus. Das Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Es wurde kein Brandereignis festgestellt, Gasmessungen im Gebäude verliefen negativ. Das betroffene sowie das angrenzende Wohnhaus wurden durch die Einsatzkräfte auf mögliche Schäden an der Bausubstanz untersucht. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Der Einsatz war nach für die Feuerwehr nach ca. einer Stunde beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

