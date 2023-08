FW-KR: Ätzende Flüssigkeit in einem Wohnhaus Am Eisstadion: Feuerwehr und Spezialfirma im Einsatz

Krefeld (ots) - Am Dienstag gegen die 17:40 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld durch mehrere Anrufer zur Drießendorfer Straße in der Krefelder Innenstadt alarmiert, wo eine rückwärtige Lagerhalle eines ansässigen Gewerbebetriebs auf einer Fläche von ca. 20 m x 20 m in Brand geraten ist. Die Löschmaßnahmen dauern derzeit noch an. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt und musste an der Einsatzstelle durch den ...

