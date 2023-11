Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfall gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Donnerstag, gegen 09:30Uhr, ist es an der Kreuzung der Veldhausener Straße und der Morsstraße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem VW gekommen. Während des Abbiegevorgangs des Linienbusses in die Morsstraße ist es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

