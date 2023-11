POL-EL: Lingen - Frau bei Unfall verletzt

Haren (ots) - Am Freitag zwischen 12:20 Uhr und 12:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der Landegger Straße in Haren. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Landegger Straße in Fahrtrichtung Haren. Hierbei kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Schaden an der Berme sowie an einem Leitpfosten. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, ...

