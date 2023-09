Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hattingen (ots)

Der heutige Tag verlangte den Kräften der Hattinger Feuerwehr einiges ab.

Ein unklarer Brandgeruch im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße führte am Mittag zunächst zu einem Einsatz der hauptamtlichen Kräfte. Diese kontrollierten die Kellerräume und nahmen auch einen brandähnlichen Geruch wahr. Eine Ursache konnte trotz intensiver Suche nicht festgestellt werden. Auch die Umluftmessung zeigte keine erhöhte Schadstoffkonzentration. Die Kontrolle mit einer Wärmebildkamera ergab auch keine Anzeichen einer erhöhten Temperatur. Durch die Kräfte des nachalarmierten Löschzuges Mitte wurde eine spezielle Be- und Entlüftungseinheit installiert. Dies führte jedoch auch nach längerem Betrieb zu keiner Reduktion des Geruchs. Da es keine Anzeichen für ein Schadenereignis gab, wurde der Einsatz nach über zwei Stunden beendet.

Die automatische Brandmeldeanlage der S-Bahnhaltestelle im Bruchfeld hatte am Nachmittag gleich zweimal ausgelöst.

Den ersten Einsatz übernahmen die Kräfte der Hauptwache. Zum zweiten Alarm wurden zusätzlich der Löschzug Mitte und die Drehleiter des Löschzuges Nord alarmiert. Beide Male handelte es sich um einen Fehlalarm.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße Ecke Erikaweg liefen Betriebsmittel aus einem verunfallten Fahrzeug. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs streute diese mit einem speziellen Bindemittel ab und nahm es zur späteren Entsorgung wieder auf.

Um 18:58 Uhr wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nochmal gefordert.

Auf der Felderbachstraße ist ein 38 jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung zum Liegen gekommen. Autofahrer leisteten erste Hilfe bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Diese übernahmen die weitere Versorgung des Schwerverletzten.

Gleichzeitig wurde die Landeplatzsicherung für einen Rettungshubschrauber auf einem angrenzenden Feld vorbereitet. Aufgrund der Schwere der Verletzungen alarmierte die Kreisleitstelle ergänzend die Luftrettung.

Christoph 25 aus Siegen landete in direkter Nähe zur Einsatzstelle. Zwischenzeitlich wurde der Zweiradfahrer im Rettungswagen stabilisiert und auf den Weitertransport mit dem Rettungshubschrauber in eine Essener Spezialklinik vorbereitet.

Nachdem Christoph 25 sicher wieder gestartet war, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell