POL-VIE: 231117 Nettetal-Lobberich: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Nettetal (ots) - Von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen sind in Nettetal vier Diebstähle von Kupferrohr angezeigt worden. In Breyell verschafften sich ein oder mehrere Täter zwischen Mittwoch 19 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, Zugang zur Terrasse eines Mehrfamilienhauses an der Straße Vorbruch und entwendeten dort ein Regenfallrohr. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 1 und 7 Uhr wurde ein Kupferfallrohr an ...

mehr