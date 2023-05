POL-BI: Schüsse mit PTB-Waffe am Kesselbrink

Bielefeld (ots) - BM / Bielefeld / Mitte. Am Sonntag, dem 28.05.2023, um 02:45 Uhr kam es vor einem Gebäude Friedrich-Verleger-Straße in der Nähe der August-Bebel-Straße in Bielefeld zu einer Körperverletzung. Wie Zeugen berichteten, geriet das Opfer, ein 39-Jähriger Bielefelder, zur fraglichen Uhrzeit mit einer männlichen Person aus einer kleinen Gruppe heraus in Streit. Im Verlauf dieses Streits wurde der Geschädigte mittels eines einzelnen Faustschlags zu Fall ...

