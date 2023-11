Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Verkehrsunfall - wer hatte grün?

Nettetal-Leuth (ots)

Am Sonntag gegen 11.20 Uhr sind an der Kreuzung Kaldenkirchener Straße/Hampoel/Deller Weg zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer sagen aus, sie seien bei grün in die Kreuzung eingefahren.

Ein 63-Jähriger aus Nettetal war unterwegs in Richtung Kaldenkirchen und wollte nach links in die Straße Hampoel abbiegen. Für ihn habe die Linksabbieger-Ampel grün gezeigt, gab er zu Protokoll - demnach müsse der ihm entgegen kommende 79-Jährige, ebenfalls aus Nettetal, der geradeaus in Richtung Straelen fahren wollte, rot gehabt haben. Dieser widerspricht - er habe zunächst an der roten Ampel gewartet und sei angefahren, als er grün bekam. Seine 77-jährige Beifahrerin war bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Die Ermittler im Verkehrskommissariat suchen nun Zeugen - wer hat den Unfall am späten Sonntagvormittag beobachtet und kann Hinweise darauf geben, welche Farbe zumindest eine der beiden Ampeln gezeigt hat? Oder hat jemand kurz vorher oder nachher mögliche Fehlschaltungen an der Ampel beobachtet? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1106)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell