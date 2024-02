Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kellerräume - Garagen aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Kellerräume

Kohlhausen. In die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kerspenhäuser Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (21.02.) ein. Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die Täter auch im Gebäude mehrere Türen gewaltsam, sodass Gesamtsachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Mitsamt einem Akkuschrauber, dazugehörigen Akkus und einem Baustellenradio flüchteten die Täter unerkannt. Der Wert des Diebesguts steht aktuell noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Garagen aufgebrochen

Kohlhausen. Eine Tür einer Doppelgarage in der Straße "Oberdorf" hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (21.02.) auf. Außerdem wurde das Fenster einer weiteren Garage in der Straße aufgedrückt und ein Schloss eines Gartenschuppens gewaltsam aufgebrochen. Nach momentanen Informationen wurde jedoch an beiden Tatorten nichts gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell