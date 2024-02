Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 42-Jähriger fährt mit 3,07 Promille Ampel in Hannover-Bult um und flüchtet - Aufmerksamer Autofahrer stoppt den Mann. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 08.02.2024, ist ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Audi auf dem Bischofsholer Damm im hannoverschen Stadtteil Bult mit einem Ampelmast zusammengestoßen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer betrunken und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt war der 42-Jährige gegen 19:40 Uhr mit seinem weißen Audi SQ7 auf dem Bischofsholer Damm stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Kinderkrankenhaus auf der Bult" kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein 60-jähriger Autofahrer bemerkte kurz darauf den beschädigten Ampelmast und entdeckte einige Meter weiter auch den stark beschädigten Audi, der an einer roten Ampel wartete. Nachdem der Audi-Fahrer die rote Ampel überfuhr und kurzzeitig in den Gegenverkehr geriet, hielt er kurz darauf in der Lindemannallee. Dort fand der Zeuge den 42-Jährigen schlafend in seinem Auto vor. Der aufmerksame Hannoveraner bemerkte sofort, dass der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck machte und informierte umgehend die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte ein freiwilliger Atemalkoholtest den Verdacht. Zudem stellte sich heraus, dass der Audi-Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Dienststelle, wo ihm Blut entnommen wurde. Der daraufhin festgestellte Wert des Blutalkohols lag bei 3,07 Promille. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Ermittler suchen nach Personen, die Angaben zum Fahrverhalten und zum Unfallgeschehen machen können. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 zu melden. /rod, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell