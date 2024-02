Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung - vermisste 14- und 15-jährige Mädchen wieder aufgefunden

Fulda (ots)

Fulda. Die seit Montag (19.02.) vermissten 14- und 15-jährige Mädchen aus Hilders und Tann konnten am heutigen Nachmittag wohlbehalten am Bahnhof in Fulda aufgefunden und an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise, die zum Auffinden der beiden Mädchen beigetragen haben.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Ostehssen

