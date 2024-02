Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Opel Corsa ausgebrannt

Fulda. Eine 20-jährige Frau aus Großenlüder war am Mittwoch (21.02.), gegen 8.25 Uhr, mit ihrem Opel Corsa von Oberrode in Richtung Besges unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Dame wurde leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Opel Corsa entzündete sich kurze Zeit später und brannte vollkommen aus. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die 20-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

HEF

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Heringen. Am Dienstag (20.02.), in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, parkte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Cottbus ihr Fahrzeug, einen grauen Ford Mondeo, auf dem Parkplatz der Postfiliale. Ein unbekannter Fahrzeugführer befand sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge ebenfalls auf dem Parkplatz und beschädigte das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Unfall im Kreuzungsbereich

Bebra. Am Dienstag (20.02.), gegen 7.30 Uhr, befuhr eine Rotenburger-Audi-Fahrerin die Lüdersdorfer Straße (K 60) aus Richtung Lüdersdorf kommend. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr mit ihrem Golf die Hersfelder Straße (K 74) aus Richtung Bebra kommend in Richtung Blankenheim. An der Einmündung zur Hersfelder Straße wollte die Audi-Fahrerin nach links in Richtung Bebra abbiegen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Freitag (16.02.), gegen 6.30 Uhr, parkte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer seinen Ford Focus auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Eichhofstraße. Als er gegen 15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses am rechten vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell