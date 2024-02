Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gestohlenes Fahrzeug gestoppt - Fahrer festgenommen - Fahrzeugdiebstahl - Versuchter Einbruch - Versuchter Einbruch in Keller - Körperliche Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gestohlenes Fahrzeug gestoppt - Fahrer festgenommen

Breitenbach. Am Montagabend (19.02.) kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld einen schwarzen Land Rover auf einer Raststätte an der Autobahn 5.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass das Fahrzeug im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags zuvor im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen entwendet worden war. Bei der Einsichtnahme in die Fahrzeugpapiere ergaben sich zudem Zweifel an der Echtheit der Dokumente. Der 37-jährige Fahrer wurde daraufhin festgenommen und der Pkw sichergestellt.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der 37-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls sowie der Hehlerei und der Urkundenfälschung verantworten.

Fahrzeugdiebstahl

Neukirchen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (20.02.) einen grauen Audi A4 Avant mit den amtlichen Kennzeichen HEF-DH 189. Zur Tatzeit stand das Auto im Wert von circa 25.000 Euro vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Steinmich". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Niederaula. In der Nacht zu Montag (19.02.) versuchten Unbekannte in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Täter an einem digitalen Codeschloss und beschädigten dieses. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Es gelang den Einbrechern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Keller

Kohlhausen. Die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kerspenhäuser Straße wurden in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.02.) und Dienstagnachmittag (20.02.) Ziel unbekannter Täter. Mehrfach hebelten die Täter an einer Zugangstür, die jedoch stand hielt. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperliche Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.02.), gegen kurz nach 17 Uhr, kam es in der Rittergasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten die Männer und Frauen aus noch unbekannter Ursache in Streit. Dieser entwickelte sich im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten. Zwei Frauen im Alter von 23 und 30 Jahren sowie ein 51-jähriger Mann wurden dabei jeweils leicht verletzt. Alle drei Personen wurden anschließend in Kliniken medizinisch behandelt.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind momentan noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Diese dürften nach aktuellem Kenntnisstand jedoch im privaten Bereich liegen.

Sandra Suski, Pressesprecherin

