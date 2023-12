Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken auf Motorrad

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagabend, 23.12.2023, gegen 21:45 Uhr, musste eine Verkehrsteilnehmerin einem Motorrad im Gegenverkehr auf der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen ausweichen, da dieses Schlangenlinien fuhr und hierbei auf die Gegenfahrbahn kam. Als sie den Motorradfahrer zur Rede stellte, wurde sie durch diesen auch noch beleidigt. Durch die Polizeibeamten wurde bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass der Motorradfahrer so deutlich alkoholisiert war, dass er nur noch schwankend stehen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,41 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung eingeleitet.

Sollten weitere Verkehrsteilnehmer durch den Motorradfahrer gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

