POL-PPRP: Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (Süd) (ots) - Am Freitagabend, 22.12.2023, um 20:31 Uhr ereignete sich auf der Mundenheimer Straße, 67061 Ludwigshafen am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger, bei dem der Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Berliner Platz als plötzlich und für den PKW-Fahrer unvorhergesehen ein ...

