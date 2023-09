POL-PDLD: Überwachung Geschwindigkeit und Überholverbot im Wellbachtal

Landau (ots) - Die Vermisstensuche am gestrigen Samstag im Bereich Billigheim-Ingenheim und Heuchelheim-Klingen konnte gestern gegen 21:00 Uhr beendet werden. Die Person wurde an der B38 von einem Passanten angetroffen und gemeldet. Die Einsatzkräfte übernahmen die Person und führten sie einer ersten medizinischen Versorgung zu. Anschließend kam die Person in ein ...

mehr