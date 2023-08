Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzter Autofahrer nach Auffahrunfall

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 13:15 Uhr kam es in der Bammentaler Straße auf der L 600 zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 23-jähriger Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 23-Jährige sowie eine 61-jährige BMW-Fahrerin fuhren die Bammentaler Straße in Richtung Ortsmitte entlang. Aufgrund der Verkehrssituation musste der vorausfahrende 23-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Die folgende 61-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Opel-Fahrer hinten auf. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

