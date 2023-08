Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter versucht Zigarettenautomat mit Akkuflex aufzubrechen - weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einen in der Schwetzinger Straße verankerten Zigarettenautomaten mit einer Akkuflex gewaltsam zu öffnen. Als dieser durch zwei Zeugen sowie technischen Problemen bei der Tathandlung gestört wurde, verstaute er das Tatmittel in einer Art Bauchtasche und flüchtete fußläufig über die Tattersallstraße in Richtung Hauptbahnhof. Hierbei entstand kein Diebstahlschaden, jedoch wurde der Automat beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann derzeit nicht beziffert werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß, war vollständig in schwarz gekleidet und trug eine ebenfalls schwarze Base-Cap.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

