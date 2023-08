Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss auf der B 39 verunfallt

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00.30 Uhr kam der 42-jährige Fahrer eines Audis von der B 39 ab und fuhr die dortige Straßenböschung hinunter. Der Audi kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 39-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Weiterhin konnte durch Zeugen beobachtet werden, dass es im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Fahrzeuginsassen kam. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei war der Fahrer nicht mehr an der Unfallörtlichkeit zu sehen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten konnten den Mann im näheren Umfeld laut schreiend und sehr aufgebracht feststellen. Der 42-Jährige verhielt sich sehr unkooperativ und ließ sich nur schwerlich beruhigen. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Da sich beim Fahrer Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln ergaben, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Der Audi wurde durch die Polizei sichergestellt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

