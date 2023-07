Polizei Bielefeld

POL-BI: Selbstbedienung auf dem Erdbeerfeld

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Was sonst durchaus auf Bielefelder Erdbeerfeldern erwünscht ist, hatte für zwei Männer am Freitagabend, 07.07.2023, eine Strafanzeige zur Folge. Sie nahmen es mit den Öffnungszeiten zum Selbstpflücken auf einem Feld in Heepen nicht so genau.

Gegen 19:15 Uhr wurden ein 33-Jähriger und ein Jugendlicher auf dem Grundstück an der Hillegosser Straße und in der Nähe der Einmündung der Bechterdisser Straße erwischt. Sie hatten Erdbeeren eingesammelt, ohne dafür bezahlen zu wollen. Streifenbeamte nahmen die Personalien der beiden auf. Insgesamt befanden sich 1,5 Kilo Früchte in ihrem Korb, die sie aber zurückgeben mussten.

