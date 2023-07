POL-BI: Einbrecher in Teamleistung festgesetzt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Wochenende haben mehrere Einbrecher das warme Wetter ausgenutzt und versucht, durch auf Kipp stehende Fenster in Erdgeschosswohnungen einzubrechen. Die Täter nutzten die Gunst der Stunde, sei es in der Nacht, am Abend oder am Morgen. In einem Fall entwendeten die Täter Bargeld. Ein unbekannter Einbrecher öffneten ein gekipptes Fenster einer Wohnung in der Falkstraße ...

mehr