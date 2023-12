Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Ludwigshafen (Süd) (ots)

Am Freitagabend, 22.12.2023, um 20:31 Uhr ereignete sich auf der Mundenheimer Straße, 67061 Ludwigshafen am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger, bei dem der Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Berliner Platz als plötzlich und für den PKW-Fahrer unvorhergesehen ein 60-jähriger Fußgänger die Fahrbahn der Mundenheimer Straße, ohne dabei auf den Fließverkehr zu achten, überquerte. Brems- und Ausweichmanöver des 19-Jährigen konnten den folgenden Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde mit Kopf- und Körperverletzungen in ein ansässiges Krankenhaus eingeliefert. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Mundenheimer Straße im betreffenden Bereich temporär gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

