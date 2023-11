Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Ehringshausen + Räder in Steindorf geklaut + Zeugen nach Unfall gesucht + Unfallflucht auf der Lahninsel und in Hermannstein +

Ehringshausen-Katzenfurt: Einbrecher hebeln Fenster auf -

Unbekannte stiegen in der Jahnstraße in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten am Samstag (25.11.2023), zwischen 16:00 Uhr und 22:34 Uhr, ein Fenster auf, durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar (064417918-0) in Verbindung zu setzen. (D.H.)

Wetzlar-Steindorf: Räder abmontiert -

Bei einer Autovermietung in der Straße, In der Murch, schraubten Unbekannte in dem Zeitraum von Freitag (24.11.2023), 18:00 Uhr, bis Montag (27.11.2023), 07:25 Uhr, an einem BMW alle vier Räder ab. Hierzu bockten sie das Fahrzeug auf Backsteine auf und montierten die Kompletträder ab. Weiterhin zerstörten sie die Heckscheibe und entwendeten aus dem Kofferraum die vier Winterkompletträder. Der Schaden wird auf insgesamt 18.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Wetzlar bittet um Hinweise unter 06441/918-0. (D.H.)

Wetzlar/ Braunfels: Rollerfahrer stürzt aus ungeklärter Ursache -

Ein 15-jähriger Braunfelser fuhr am Freitag (17.11.2023) zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr mit seinem weiß blauen Mofaroller auf der Landesstraße 3451 von Steindorf kommend in Richtung Braunfels. Auf dieser Strecke stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich hierbei. An dem Roller entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Unfallflucht und bittet daher um Hinweise. Die Strecke ist zu dieser Uhrzeit stärker befahren. Hinter dem Rollerfahrer bildete sich offenbar eine Fahrzeugschlange. Wer konnte den Sturz beobachten? Ist ein Fahrzeug aufgefallen welches im Zusammenhang mit dem Sturz stehen könnte? Wenn ja, wer kann Hinweise zu dem Beteiligten und seinem Fahrzeug geben? Hat sich jemand um den Rollerfahrer nach seinem Sturz gekümmert und mit ihm gesprochen? Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar: T-Roc touchiert -

Auf dem Parkplatz Lahninsel touchierte am Freitag (24.11.2023) zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den geparkten VW T-Roc einer 59-jährigen Aßlarerin. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. An dem VW entstand ein Schaden im rechten Bereich der Heckstoßstange. Der Schaden liegt nach aktueller Schätzung bei 3.000 Euro. Die Polizei in Wetzlar hat zu der Unfallflucht die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06441/918-0. (D.H.)

Wetzlar-Hermannstein: Unbekannter flüchtet nach Parkplatzrempler -

In dem Zeitraum zwischen Samstag (25.11.2023), 08:30 Uhr und Montag (27.11.2023), 08:40 Uhr, touchierte ein Unbekannter offenbar beim Ein-/Ausparken den geparkten Opel eines 37-jährigen Wetzlarer. Der Wetzlarer hatte seinen Opel Astra in der Straße, An der Schäfersheck, ordnungsgemäß in einer Parkreihe, Höhe der Hausnummer 11, geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite fest. Der Schaden wird von der Polizei mit 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (D.H.)

