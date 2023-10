Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Augen auf, Tasche zu! Schwerpunktaktion gegen Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Die Polizei Coesfeld beteiligte sich in der vergangenen Woche an der Schwerpunktaktion zur Prävention gegen Taschendiebstahl. Taschendiebe lauern überall auf Tatgelegenheiten. Um es den Tätern so schwer wie möglich zu machen, rät die Polizei zu Vorsicht und Achtsamkeit auf Straßen, in Geschäften und in Fußgängerzonen. Taschendiebstahl gehört mit zu den häufigsten Delikten im öffentlichen Raum. Laut Kriminal-statistik wurden kreisweit im Jahr 2022 insgesamt 229 Taschendiebstähle angezeigt, 2021 waren es 217.

Gerade beim Einkauf im Supermarkt sind die Menschen oft so abgelenkt, dass sie schnell Opfer eines Taschendiebstahls werden. Im Kreis Coesfeld warnen daher Plakate in den Geschäften vor Taschendiebstahl aus dem Einkaufwagen. Auch hier gilt: Augen auf und Tasche zu!

Schützen Sie sich vor Taschendieben - Tipps und Hinweise:

- Taschendiebe lassen sich sehr häufig am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen ver-schlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswa-gen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Beratung und Tipps bekommen Sie auch in der Beratungsstelle der Kriminalpolizei, Bernhard-von-Galen-Str. 7a, 48653 Coesfeld oder telefonisch unter 02541 14 444.

