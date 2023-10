POL-COE: Nordkirchen/Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots) - Am Ostlandwehr sind Unbekannte in der Nacht auf Samstag (30.09.23) in einen Keller eingebrochen. Zwischen 19 Uhr am Freitag (29.09.23) und 11.45 Uhr am Samstag (30.09.23) gelangten die Täter auf unbekannte Weise ins Innere. Sie entwendeten Bargeld. Am Wierlings Esch gelangten Einbrecher durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in eine Firma. Passiert ist das zwischen 15.10 Uhr am Freitag (29.09.23) und 6.30 Uhr am Montag (02.10.23). Inwieweit etwas ...

