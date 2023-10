POL-COE: Senden, Kalverkamp/Geparkter Mercedes beschädigt

Coesfeld (ots) - Beschädigt haben Unbekannte die Scheibe eines Wintergartens in Zeitraum von Donnerstag (28.09.) 12 Uhr bis Freitag 15 Uhr. Ins Innere des Gebäudes gelangten die Unbekannten nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr