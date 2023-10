POL-COE: Senden, Ascheberger Straße/Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots) - Für einen 36-jährigen Litauer endete am Sonntag (01.10.23) die Autofahrt an der Loburger Straße. Gegen 7 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest war positiv. Die Polizisten leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

