POL-PPWP: Strafanzeigen wegen ungültiger Kennzeichen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstag eine Strafanzeige eingehandelt. Die 29-Jährige wurde kurz vor 13 Uhr in der Burgstraße mit einem E-Scooter erwischt, an dem noch die grünen Versicherungskennzeichen der vergangenen Saison angeschraubt waren. Darauf angesprochen, gab die Fahrerin zu, dass sie keine neue Versicherung für den Elektroroller abgeschlossen hat. Der Frau wurde daraufhin die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ähnlich ging es am Abend einem jungen Mann, der mit seinem E-Scooter in der Straße "Am Gottesacker" angehalten wurde. Einer Streife war der Elektroroller gegen 18.45 Uhr wegen der nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen aufgefallen. Der 27-jährige Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen und auf den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz hingewiesen. Auch er durfte nicht mit dem Roller weiterfahren und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Hier noch einmal der Hinweis: Am 1. März haben die grünen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit verloren. Die neuen Kennzeichen der aktuellen Saison sind schwarz. |cri

