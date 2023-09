Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unseriöse Steinreiniger: Warnung vor Betrügern

Bad Sassendorf (ots)

Anfang September wurde eine 79-jährige Bad Sassendorferin Opfer eines Betrugs. Über eine Anzeige in der Zeitung bot eine Firma unter anderem die Reinigung von Terrassensteine an. Die Bad Sassendorferin kontaktierte die Firma und vereinbarte einen Termin. Sie einigte sich mit dem vermeintlichen Inhaber auf einen Preis für die Reinigung. Während der Arbeiten wurde der 79-Jährigen mitgeteilt, dass sich die Reinigung aufwendiger gestaltet als gedacht und sich der Preis erhöhen würde. Sie erklärte sich einverstanden und übergab dem Inhaber eine vierstellige Summe in bar, für benötigtes Arbeitsmaterial. Unter immer neuen Vorwänden verlangten die Betrüger mehrere vierstellige Summen für Materialen und eine Versiegelung. Die Bad Sassendorferin veranlasste daraufhin eine Überweisung auf ein angebliches Firmenkonto. Das Geld soll nie angekommen sein und sie sollte die Überweisung wiederholen, damit die Arbeiten beendet werden. Letztendlich zahlte die 79-Jährige insgesamt eine fünfstellige Summe an die Betrüger. Die Arbeiten wurden nie beendet. Schließlich meldete sich die Bad Sassendorferin bei der Polizei und erstattete Anzeige. Der angebliche Firmensitz sollte sich in Soest befinden, der weiße Firmenbulli hatte jedoch ein Kennzeichen aus Mönchengladbach. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zuge möchte die Polizei vor solchen betrügerischen Firmen warnen und folgende Tipps geben: Informieren Sie sich im Vorfeld über die Handwerkerfirma. Wenden Sie sich an Firmen mit örtlichen Firmensitz und fordern Sie einen Kostenvoranschlag an. Vergleichen Sie die Preise mit anderen Firmen und lassen Sie sich niemals auf Barzahlungen ohne eine Rechnung ein. (ja)

