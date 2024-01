POL-PDNR: Personenkontrollen führen zum Fund von Betäubungsmitteln

Asbach (ots) - Bisher unbekannte Täter sind während der knapp 2-wöchigen Abwesenheit des Geschädigten in seinen Bungalow in Asbach, In der Holl, eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die rückwärtige Terrassentüre des Wohnanwesens Zugang und entwendeten aus einer Holztruhe Bargeld. Der Sachschaden an dem Anwesen und dem entwendeten Bargeld wird insgesamt auf einen Betrag im unteren 5-stelligen Bereich ...

